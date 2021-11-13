Москва, 13 ноября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550, о которой недавно сообщал министр обороны России Сергей Шойгу, станет первой в мире мобильной системой, способной эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.

Mil.ru Перехват ракеты средствами ПВО

Они отметили, что новая система разрабатывается на базе С-500 «Прометей», но её возможности в области противоракетной и противокосмической обороны будут существенно выше.

«Её возможности по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, прежде всего межконтинентальных, а также средств космического нападения будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО — THAAD и Aegis с ракетами SM-3 Block IIB», — цитирует РИА Новости собеседника.

Другой источник отметил, что «разработка новой системы находится на продвинутом этапе».

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания анонсировал разработку отечественных ЗРС С-550, отметив необходимости поставки их в армию. Каких либо сведений об этих системах ранее не приводилось.