Оренбург, , 06:30 — REGNUM В Оренбургской области задержали вероятного убийцу 20-летней женщины и её трёхлетнего сына. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Им оказался 25-летний житель села Кваркено. Следователи считают, что причиной совершения преступления стала ревность. При подозреваемом обнаружили нож.

Как сообщало ИА REGNUM, тела 20-летней владелицы квартиры и ребёнка были обнаружены вечером 12 ноября. Женщину зарезали, а мальчика задушили.

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