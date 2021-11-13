Москва, , 06:26 — REGNUM На 71-м километре МКАД из-за ДТП для движения временно была доступна только одна полоса из пяти. Об этом пресс-служба департамента транспорта Москвы 13 ноября сообщает в своём официальном Telegram-канале.

МКАД Konstantin E

пресс-служба департамента транспорта Москвы «На 71 км МКАД столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП один автомобиль загорелся».

Отмечается, что на месте произошедшего работали оперативные службы. Спустя около двух часов в ведомстве сообщили о восстановлении движения.

Как сообщало ИА REGNUM, два пешехода пострадали в дорожной аварии на Тверской улице в центре Москвы.

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