Москва, 13 ноября 2021, 06:26 — REGNUM На 71-м километре МКАД из-за ДТП для движения временно была доступна только одна полоса из пяти. Об этом пресс-служба департамента транспорта Москвы 13 ноября сообщает в своём официальном Telegram-канале.
Отмечается, что на месте произошедшего работали оперативные службы. Спустя около двух часов в ведомстве сообщили о восстановлении движения.
Как сообщало ИА REGNUM, два пешехода пострадали в дорожной аварии на Тверской улице в центре Москвы.
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