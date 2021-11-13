Киев, , 06:24 — REGNUM Украина может начать закупать газ из Словакии при дефиците голубого топлива, поступающего напрямую из России. Об этом 12 ноября заявил заместитель украинского министра энергетики Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1».

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам чиновника, что в настоящий момент в хранилищах страны имеется достаточное количество природного газа. Замглавы ведомства также отметил, что украинская компания «Нафтогаз» якобы имеет все возможности для осуществления будущих закупок.

Немчинов добавил, что цена голубого топлива, которое может понадобиться Украине в конце зимы, составит, согласно прогнозам, примерно 26 тысяч гривен (около $1 тыс.) за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Максим Немчинов обвинил Россию в том, что ее действия России направлены на то, чтобы Украина еще больше ощутила на себе последствия энергетического кризиса.

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