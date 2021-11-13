Москва, , 06:15 — REGNUM Тяжело больным COVID-19 лекарства вводятся с помощью инъекций, а больным средней и лёгкой формой тяжести COVID-19 те же лекарства назначают в виде таблеток. Об этом 12 ноября рассказал директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

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Как пояснил специалист, врачи исходят из общих соображений, что если тяжёлый больной, — то ему назначается лекарство в виде жидкости, инъекционно, а если это больной средней либо лёгкой формой тяжести, то такому, как правило, назначают таблетированые лекарства.

При этом Гинцбург отметил, что многое в вопросе выбора лекарственной формы зависит и от фармакокинетики, то есть, от того, насколько усваивается лекарство. Но, по словам учёного, это уже «более тонкий момент».

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