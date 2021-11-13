Красноярск, , 06:05 — REGNUM В субботу, 13 ноября, в Красноярске будет облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Гололед на дороге Дарья Драй © ИА REGNUM

В 9:50 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 12 на 13 ноября ожидается до −2… +0 °C, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В воскресенье, 14 ноября, в Красноярске до −1… +1 °C, облачно, небольшие осадки. Ночью — до −1… +0 °C.

В понедельник, 15 ноября, в Красноярске ожидается до −1… +1 °C днём и до −6… −4 °C ночью, облачно с прояснениями, небольшие кратковременные осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 13 ноября на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидаются порывы южного ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с, метель. В Хакасии местами порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.

13−15 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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