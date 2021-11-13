Киев, , 06:00 — REGNUM Убыль населения на Украине достигла шокирующих масштабов. Об этом заявила депутат Рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 12 ноября в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик отметила, что указанный процесс начался еще в 2014 году. По ее словам, только по итогам 2021 года Украина недосчитается около 400 тысяч человек.

«У нас каждый год, начиная с 14-го, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год», — сказала Тимошенко.

Лидер партии добавила, что это количество сопоставимо с населением «пяти-шести средних городов».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе агентство antifashist со ссылкой на отчет государственной службы статистики Украины распространило информацию о том, что главными причинами убыли населения страны являются серьезное снижение рождаемости и рост смертности. При этом число умерших в два раза превышает количество родившихся.

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