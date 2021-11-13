Амстердам, , 05:54 — REGNUM Гражданин России Денис Дубников был задержан по запросу США в Нидерландах в связи с обвинениями в отмывании денег. Об этом 12 ноября сообщил журналистам адвокат Дубникова Аркадий Бух.

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Юрист пояснил, что Дубников получил отказ на запрос о въезде в Мексику. Его направили в Нидерланды, где он и был задержан полицией. Адвокат гражданина РФ назвал произошедшее похищением.

«Мексика его не впустила в страну. Американские спецслужбы затолкали его в самолёт в Голландию и отправили его туда, оплатив билет. То есть по сути дела просто похитили», — заявил Бух.

Все обвинения, предъявленные Дубникову, связаны с отмыванием денег в интересах киберпреступников. В случае признания гражданина РФ виновным, он может получить 20 лет тюремного срока. До сих пор обвинения не были представлены в полном объёме. Бух отметил, что защита будет придерживаться тактики, что Дубников «ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

Дубников был задержан в Амстердаме на основании запроса Министерства юстиции США. Гражданин РФ обвиняется в отмывании денег в интересах группы хакеров, называющих себя именем Ryuk. Отмечается, что группировка хакеров могла получить обманным путём несколько миллионов долларов, используя вирус-вымогатель, атаковавший американскую систему здравоохранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кремле не располагают деталями на тему, выполнил ли президент США Джо Байден обещание президенту России Владимиру Путину о киберпреступлениях.

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