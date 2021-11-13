Токио, , 05:54 — REGNUM Новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которых обсудит ситуацию в Китае и Северной Корее. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Токио.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы обсудили ситуацию вокруг Китая и КНДР, а также происходящее в регионе», — заявил он.

Хаяси добавил, что договорился с Блинкеном о тесном сотрудничестве по вопросу КНДР. В этих переговорах также будут принимать участие и представители Южной Кореи. Кроме того, министр заявил о необходимости сохранения стабильности в Тайваньском проливе.

Хаяси подчеркнул, что в ближайшее время пройдут переговоры между США и Японией с участием глав МИД и министров обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США и Япония начали переговоры по вопросу перепроизводства стали и алюминия. Также стороны решили обсудить пошлины на импорт японских товаров, введенные Вашингтоном в 2018 году.

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