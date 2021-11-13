Москва, 13 ноября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России 12 ноября выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Стратегический ракетоносец Ту-160 ВКС России

В полёте «стратегов» сопровождали истребители МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота ВМС России.

пресс-служба Минобороны РФ «Продолжительность полёта составила около 15 часов. Во время выполнения полёта экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе».

Бомбардировщики и ракетоносцы дальней авиации ВКС России регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей.

Напомним, что все эти полёты проводятся «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские истребители Typhoon, базирующиеся на авиабазах Лоссимут (Шотландия) и Конингсби (графство Линкольншир), на отдельных этапах сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-160.

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