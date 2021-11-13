Тегеран, , 06:01 — REGNUM 12 ноября государственный секретарь Испании по иностранным делам Анхелес Морено Бау назвала свои переговоры с заместителем министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани плодотворными. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Сегодня состоялась плодотворная встреча с моим #иранским коллегой @Bagheri_kani для укрепления наших двусторонних связей и политического диалога», — написала Анхелес Морено Бау в своем аккаунте в Twitter.

Она также отметила: «Мы рассмотрели: двусторонние отношения, ядерное соглашение (#СВПД), Региональные проблемы, включая ситуацию в #Афганистане».

Багери Кани прибыл в Испанию для переговоров с испанскими официальными лицами по двусторонним и региональным вопросам, а также по предстоящим венским переговорам об отмене жестоких санкций против Ирана.