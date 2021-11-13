Тегеран, , 06:02 — REGNUM 12 ноября президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул, что его администрация придает большое значение реорганизации экономической ситуации и решению социальных проблем. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Согласно официальному сайту иранского президента, Раиси сделал эти замечания во время своего визита в Благотворительный фонд Кахризак. Президент провел дружеские переговоры с клиентами фонда помощи, врачами и менеджерами организации, выразив благодарность людям, которые работают над решением социальных проблем в Иране.

Он отметил: «Нам следует развивать общественные благотворительные организации, такие как Благотворительный фонд Кахризак, поскольку они являются хорошими примерами успешной благотворительной деятельности».

«Основной причиной некоторых социальных проблем являются экономические трудности», — заявил Раиси, подчеркнув, что реорганизация и контроль над экономическими и социальными вопросами входят в повестку дня действующей администрации Ирана.