Тегеран, 13 ноября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. 12 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 127 918, причем 109 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Еще 109 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 127 918», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 7322 новых случая заражения COVID-19, при этом 1158 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 670 656 пациентов из общего числа 6 027 269 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3546 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 55 511 128 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.