Тегеран, 13 ноября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. 12 ноября представители стран, участвовавших в 5-м Международном конгрессе исламских стран по здравоохранению, высоко оценили инициативы Исламской Республики Иран по развитию оздоровительного туризма. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Председатели ассоциаций оздоровительного туризма из Хорватии, Германии, Польши, Туниса, Индии, а также представители министерств здравоохранения Ганы, Нигера и Ирака совместно с делегацией частного сектора различных стран посетили первый иранский центр международной поддержки современных предприятий, занимающихся оздоровительным туризмом, охарактеризовав иранскую инициативу как важный шаг в данном направлении.

7−9 ноября в Тегеране при поддержке министерств и международных организаций, действующих в сфере оздоровительного туризма, состоялся 5-й Международный конгресс исламских стран по здравоохранению.

Маджид Заноои, генеральный секретарь Центра развития оздоровительного туризма в исламских странах, отметил, что центр предоставляет участникам различные услуги, такие как консультации по вопросам управления, создание сетей и брендирование медицинских услуг на международном уровне.