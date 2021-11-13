Тегеран, 13 ноября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. 10 ноября командующий пограничными войсками Исламской Республики Иран и генеральный директор Агентства морской безопасности Пакистана встретились, чтобы обсудить укрепление приграничной безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 ноября.

В официальном заявлении отмечается, что 10 ноября 2021 года в штаб-квартире PMSA состоялась онлайн-встреча между руководителями Пограничной службы Исламской Республики Иран и Агентства морской безопасности Пакистана.

«Бригадный генерал Ахмед Гударзи, командующий пограничной охраной Исламской Республики Иран, возглавлял иранскую делегацию, состоящую из бригады безопасности, бригады юристов, заместителя командующего Пограничной охраной Исламской Республики Иран в прибрежной зоне и регионального командующего прибрежной зоной», — говорится в сообщении.

В ходе обсуждения обеими сторонами были подробно рассмотрены пути взаимного сотрудничества и различные идеи, касающиеся укрепления безопасности, защиты рыбаков и проведения координированных операций по патрулированию и мониторингу пограничных районов.