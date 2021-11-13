Тегеран, 13 ноября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. 12 ноября исполнительный директор Информационного агентства Исламской Республики (IRNA) Али Надери заявил, что более 3,5 миллиардов долларов активов Ирана, заблокированных в другой стране, были успешно разморожены.

Надери написал в своем аккаунте в Twitter, что менее чем через 100 дней после инаугурации президента Ибрагима Раиси Исламская Республика получила доступ к более чем 3,5 миллиардам долларов своих активов, которые были заморожены в другой стране. По словам директора, значительная часть этих активов переводится в торговый сектор Ирана.

После введения Соединенными Штатами антииранских санкций в последние годы миллиарды иранских активов были заморожены в банках и финансовых институтах зарубежных стран. В связи с этим иранские официальные лица пытаются разблокировать государственные средства путем проведения консультаций с такими странами, как Южная Корея, Япония, Ирак и Оман.

Некоторые иранские новостные агентства сообщают, что в Индии заморожено по меньшей мере 7 миллиардов долларов иранских активов.

Согласно официальным данным, Ирак должен выплатить Ирану менее 2 миллиардов долларов, при этом Центральный банк ИРИ упомянул, что общий долг Ирака перед Ираном составляет около 5 миллиардов долларов.