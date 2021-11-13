Тегеран, , 06:18 — REGNUM Отмена визового запрета на въезд иностранцев в результате снижения числа случаев заражения коронавирусной инфекцией доказывает, что Исламская Республика заинтересована в приеме иностранных туристов, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило агентство IRNA 12 ноября.

Заместитель министра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али-Асгар Шалбафян сообщил во время интервью, что 20-месячная приостановка выдачи виз привела к оттоку иностранных туристов, однако в настоящий момент страна готовится к возобновлению туров.

«В индустрии туризма есть множество заинтересованных сторон, которые, как ожидается, будут играть определенную роль в продвижении этого сектора», — отметил он, подчеркнув, что министерство культурного наследия, туризма и ремесел также отвечает за некоторые области исполнительных процедур.

Касаясь индустрии туризма в южной провинции Хормозган, он выразил надежду, что сотрудничество между различными правительственными организациями поможет устранить препятствия и недостатки в инфраструктуре индустрии туризма в этой провинции в целях сохранения устойчивого развития.