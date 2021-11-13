Тегеран, , 06:21 — REGNUM Иранская вакцина Баракат получила официальное разрешение начать испытания на людях для детей в возрасте 12−18 лет, причем первый этап испытаний начнется через несколько дней. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мину Мохраз, член Национальной целевой группы Ирана по борьбе с коронавирусом, сообщила журналистам IRNA, что около 60 детей являются добровольцами на первом этапе испытаний в данной возрастной категории.

Она отметила, что половина добровольцев получит вакцину COV-Iran Barekat, а другая половина будет вакцинирована китайским препаратом Sinopharm.

По словам иранского представителя, эксперты в области здравоохранения оценят изменение иммунитета от действия вакцины иранского производства на первом и втором этапах испытаний на людях.

«На первом этапе дети в возрасте 12−18 лет примут участие в испытании на людях, при этом в случае успеха действие вакцины будет изучено на детях в возрасте 6−12 лет», — заявила Мохраз.