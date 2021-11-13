Тегеран, , 06:20 — REGNUM Государственный университет Дамаска и иранский Технологический университет имени Малека Аштара подписали в Тегеране меморандум о взаимопонимании в области научных исследований и открытий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 ноября.

По сообщениям СМИ, меморандум подписан обеими сторонами с целью взаимовыгодного сотрудничества в области промышленности, технических наук, механики, робототехники и компьютерных наук.

Министр высшего образования Сирии подчеркнул важность использования научных и исследовательских возможностей Университета имени Малека Аштара в промышленных и производственных проектах. Он также выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества между образовательными учреждениями двух стран.

Директор Университета имени Малека Аштара, в свою очередь, подчеркнул полную готовность сотрудничать с сирийскими университетами в области научных исследований и открытий.