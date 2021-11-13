Тегеран, 13 ноября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. 12 ноября главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани подчеркнул в преддверии заседания комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий, что отмена введенных Соединенными Штатами санкций станет отправной точкой следующего раунда переговоров в Вене (Австрия). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отвечая на вопрос журналиста IRNA о настойчивости западных сторон вернуться к венским переговорам, Багери Кани заявил, что данный вопрос понятен, поскольку основной причиной обсуждаемых проблем является нарушение Соединенными Штатами ядерного соглашения и повторное введение антииранских санкций.

«Исламская Республика Иран приняла положения СВПД и выполнила свои обязательства по сделке», — отметил он, подчеркнув, что Тегеран в настоящее время в полной мере соблюдает соглашение. По словам иранского представителя, ключевой темой переговоров станет отмена незаконных санкций США в отношении Ирана.

Иран и другие страны, подписавшие СВПД, к настоящему времени провели шесть раундов переговоров в Вене, чтобы обсудить возвращение к сделке и отмену незаконных санкций, введенных США в отношении иранского народа.