Тегеран, , 06:19 — REGNUM Согласно отчету Стэнфордского университета, девять сотрудников Факультета новых наук и технологий Тегеранского университета вошли в число 2% ведущих ученых мира в 2021 году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 ноября.

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На основе исследования, проведенного учеными Стэнфордского университета по данным Scopus, 19 октября 2021 года был определен и представлен список из 100 000 наиболее цитируемых ученых.

В исследовании, в котором использовались данные о цитировании Scopus, ученые были разделены на пять основных предметных областей (включая фундаментальные, инженерные и социальные науки, искусство и литературу), 22 предметных области и 176 дисциплин.

Предварительным условием для участия исследователей в процессе ранжирования была публикация не менее 5 статей. В общей сложности было изучено и оценено около 8 миллионов ученых.

Ссылаясь на последнюю оценку, основанную на данных базы данных цитирования Scopus, проведенную в сотрудничестве с Институтом Elsevier, были опубликованы имена 159 683 человек, из которых 433 иранцев вошли в число ведущих ученых мира.

В дополнение к 100 000 наиболее цитируемых людей в окончательный список были добавлены 2% лучших профессоров из каждой предметной области. В данный список также вошли девять иранских сотрудников Факультета новых наук и технологий Тегеранского университета.