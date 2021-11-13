Токио, , 05:30 — REGNUM Новая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в японской префектуре Кагосима. Об этом 13 ноября сообщает агентство Kyodo.

Носитель вируса птичьего гриппа

Заболевание птичьим гриппом было установлено у нескольких погибших птиц на птицефабрике в городе Идзуми. Проведённый генетический анализ подтвердил наличие у всех мёртвых птиц высокопатогенного штамма птичьего гриппа.

На птицеферме в целях недопуска распространения заболевания будет уничтожено 38,5 тыс. птиц. Кроме того, в радиусе трёхкилометровой зоны вокруг фермы введён карантин на транспортировку яиц и мяса птиц. Все автомобили, связанные с перевозкой продукции птицефабрики, были подвергнуты дезинфекции.

Это уже вторая вспышка птичьего гриппа в Японии в текущем сезоне. Первая произошла в префектуре Акита на севере страны. При этом птицефабрика в префектуре Кагосима является одной из крупнейших в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Польше возросло количество очагов птичьего гриппа.

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