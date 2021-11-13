Балтийск, Калининградская область, 13 ноября 2021, 05:20 — REGNUM Новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» Балтийского флота (БФ) ВМФ России провёл в море комплекс артиллерийских стрельб по надводной цели и воздушной мишени. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Корабль «Георгий Курбатов»
Корабль «Георгий Курбатов»
АО «СНСЗ»
«В морских полигонах БФ экипаж морского тральщика «Георгий Курбатов» уничтожил «плавающую мину», условно обнаруженную гидроакустическими средствами корабля. Следующим этапом плановых учений в море стало уничтожение имитированной воздушной мишени с помощью зенитной артиллерии».
пресс-служба ЗВО

Морская и воздушная цели были уничтожены огнём из зенитной артиллерийской установки АК-306 и 14,5 мм морской тумбовой пулемётной установки.

Напомним, что корабли противоминной обороны проекта 12 700 предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с так называемыми «умными морскими минами», и имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Они оснащены как новейшим комплексом различного противоминного оборудования, так и традиционным вооружением.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший российский корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» (проект 12 700) в августе был передан ВМФ России.

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