Балтийск, Калининградская область, 13 ноября, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» Балтийского флота (БФ) ВМФ России провёл в море комплекс артиллерийских стрельб по надводной цели и воздушной мишени. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

АО «СНСЗ» Корабль «Георгий Курбатов»

пресс-служба ЗВО «В морских полигонах БФ экипаж морского тральщика «Георгий Курбатов» уничтожил «плавающую мину», условно обнаруженную гидроакустическими средствами корабля. Следующим этапом плановых учений в море стало уничтожение имитированной воздушной мишени с помощью зенитной артиллерии».

Морская и воздушная цели были уничтожены огнём из зенитной артиллерийской установки АК-306 и 14,5 мм морской тумбовой пулемётной установки.

Напомним, что корабли противоминной обороны проекта 12 700 предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с так называемыми «умными морскими минами», и имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Они оснащены как новейшим комплексом различного противоминного оборудования, так и традиционным вооружением.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший российский корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» (проект 12 700) в августе был передан ВМФ России.