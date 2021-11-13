Лондон, 13 ноября, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Британские истребители Typhoon, базирующиеся на авиабазах Лоссимут (Шотландия) и Конингсби (графство Линкольншир), 12 ноября вылетали для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-160. Об этом пресс-служба ВВС Соединённого Королевства сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

brain_bug Истребители Eurofighter Typhoon

пресс-служба ВВС Великобритании «Это произошло в ответ на приближение российских Ту-160 «Блэкджек» к воздушному пространству Великобритании и было согласовано с несколькими союзниками по НАТО».

Напомним, что ранее два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России повторно провели воздушное патрулирование над Белоруссией и провели имитацию бомбометания на белорусском полигоне «Ружанский». По заявлению Минобороны РФ, эти полёты «проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран».

Как сообщало ИА REGNUM, два стратегических бомбардировщика ВВС США выполнили внеплановый полёт над Чёрным морем в 100 км от границы России.

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