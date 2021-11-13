Сеул, 13 ноября, 2021, 04:51 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2325 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

По его данным, 2311 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Центр отмечает, что уже четыре дня подряд в республике выявляют свыше 2,3 тыс. зараженных ежесуточно.

При этом эксперты выражают обеспокоенность резким ростом числа пациентов в тяжелом состоянии. За минувшую неделю их число выросло с 400 до 485. Причем последний раз такая ситуация наблюдалась в конце августа 2021 года.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 393 042. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 32 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 3083 пациента.