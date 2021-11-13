Афины , , 04:46 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис потребовал от Великобритании вернуть артефакты из храма Парфенон, вывезенные незаконно. Соответствующее заявление он сделал в ходе празднования 75-летней годовщины основания ЮНЕСКО.

Парфенон

По мнению Мицотакиса, диалога между странами не может быть, если нет диалога между культурами с полным уважением к истории и культурному наследию.

«На мой взгляд, это означает, что знаковые памятники, неразрывно связанные с самобытностью нации, должны принадлежать этой нации», — отметил он.

Мицотакис указал, что скульптуры Парфенона являются неотъемлемой и важной частью мирового культурного наследия. Большая часть из них находится на Акрополе в Греции, что позволяет посетителям увидеть скульптуры на их историческом месте. Однако часть коллекции остается в Лондоне.

«По этой причине я считаю, что необходимо, чтобы скульптуры Парфенона, находящиеся в Лондоне, были воссоединены с большей частью коллекции скульптур Парфенона в Афинах», — подчеркнул он.