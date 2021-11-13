Токио, 13 ноября, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Супруг бывшей японской принцессы МакоКэй Комуро урегулировал ситуацию с долгом, из-за которого первоначально намеченная на ноябрь 2018 года свадьба состоялась только в октябре 2021 года. Об этом 13 ноября сообщает телеканал NHK.

Monadaisuki Принцесса Мако

Вступить в брак в 2018 году молодожёнам помешал финансовый скандал, вспыхнувший в связи с конфликтом матери жениха со своим бывшим другом, который потребовал вернуть ему долг в размере четыре млн иен (около $35 тыс.). Из этой суммы, в частности, оплачивалась учёба Комуро.

По информации телеканала, при встрече в Токио Комуро договорился с бывшим другом матери сделать выплату, сумма которой не разглашается, в обмен на прекращение дальнейшего разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Токио прошла акция протеста против бракосочетания принцессы Мако, старшей дочери наследного принца Акисино, с её однокурсником Кэем Комуро.

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