Никосия, 13 ноября, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Вблизи побережья Кипра, в морском районе к югу от города Ларнака, 12 ноября прошли совместные учения ВМС и ВВС четырёх стран — Кипра, Греции, Италии и Франции. Об этом сообщает Генеральный штаб Национальной гвардии Кипра.

Николай Сидоров Разделённый Кипр

Генеральный штаб Национальной гвардии Кипра «В рамках «Инициативы квартета» (QUAD Initiative) Республика Кипр, Греция, Франция и Италия сегодня провели маломасштабные авиационные учения PASSEX с участием морских и воздушных судов четырёх стран».

Отмечается, что учения продемонстрировали «коллективное намерение четырёх стран осуществлять авиационное присутствие в восточной части Средиземноморья», целью которого является «обеспечение соблюдения Конвенции ООН по морскому праву, поддержание безопасности и стабильности, а также защита свободы судоходства».

В манёврах были задействованы кипрский патрульный корабль «Аласия», итальянский эсминец «Андреа Дориа», греческий и французский фрегаты «Кундуриотис» и «Овернь», а также многоцелевые вертолёты AW-139 поисково-спасательного подразделения кипрской Нацгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на территории приграничного участка «Вале» (регион Самцхе-Джавахети) прошли совместные учения грузинских и турецких пограничников.

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