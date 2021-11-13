Мехико, , 03:37 — REGNUM Пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе государственной нефтегазовой компании Pemex Cadereyta в мексиканском штате Нуэво-Леон на северо-востоке страны. Об этом 13 ноября сообщает агентство Reuters.

Пожар LoggaWiggler

По предварительным данным, возгорание произошло около 12:00 по местному времени в двигателе градирни на одном из участков охлаждения нефтепродуктов. Сотрудникам Pemex удалось самим ликвидировать возгорание. Причина возникновения пожара устанавливается.

Завод расположен в городе Кадерейта и является одним из шести НПЗ компании Pemex в стране. По данным Pemex, НПЗ перерабатывает 275 000 баррелей нефти в сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало об 11 пострадавших в результате пожара на металлургическом заводе в штате Коауила на севере Мексики.

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