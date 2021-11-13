Сухум, , 03:17 — REGNUM Проверку в связи с инцидентом, связанным со стрельбой, в которой подозревается депутат парламента Абхазии Валерий Агрба, начала прокуратура города Сухума. Об этом 12 ноября сообщил прокурор города Алхас Агумава в эфире Абхазского государственного телевидения.

Сухум. Абхазия Алексей Колесников © ИА Красная Весна

По предварительным данным, инцидент произошёл 11 ноября около 17:50 мск на служебной автостоянке, примыкающей к зданию парламента Абхазии. Депутат парламента Агрба Валерий, находясь в компании с тремя другими депутатами, произвел три пистолетных выстрела в воздух.

В настоящее время ведётся сбор доказательств по установлению обстоятельств инцидента, были проведены неотложные следственные действия.

Стоит отметить, что это не первый случай со стрельбой, к которой причастен депутат парламента, произошедший в столице Абхазии за последние три месяца.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генпрокуратура Абхазии попросила Верховный суд дать заключение о наличии состава преступления в действиях депутата парламента Алмасхана Ардзинбы, стрелявшего в центре Сухума в ночь с 30 сентября на 1 октября.

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