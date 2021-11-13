Москва, , 02:42 — REGNUM Два пешехода пострадали в дорожной аварии на Тверской улице в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

На Тверской улице Василий Иванов © ИА REGNUM

«На Тверской улице в районе д. 22 произошло ДТП с участием двух пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на месте происшествия уже работают оперативные службы Москвы. Других подробностей произошедшей аварии не приводится. Данных о состоянии пострадавших также не сообщается. Указывается, что пока на Тверской перегорожены две полосы для движения автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Москве на Ленинградском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Отмечается, что среди участников дорожной аварии были известный бизнесмен Игорь Рыбаков и пиар-агент Елена Болотова.