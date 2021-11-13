Кабул, , 02:38 — REGNUM Страны Запада используют двойные стандарты по отношению к Афганистану, особенно в вопросах гуманитарной помощи, заявил глава афганского МИД Амир Хан Муттаки в ходе выступления в Пакистане.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, западные страны отказались от помощи афганскому народу в тот момент, когда народ в ней нуждается больше всего.

«У нас около 3100 клиник и больниц в Афганистане, и они снабжались гуманитарной помощью по зарубежным каналам. Это выглядит так, будто одна и та же мать и ребенок получали необходимую помощь вчера, а сегодня они же находятся в больнице, но в помощи им отказали», — отметил Муттаки.

Министр добавил, что за 20 лет оккупации Афганистана страны Запада так и не смогли добиться мира и стабильности в республики. В связи с этим он пообещал, что иностранные войска больше не вступят на афганскую территорию.