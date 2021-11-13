Лос-Анджелес, США, , 02:38 — REGNUM Опекунство над американской певицей Бритни Спирс, продолжавшееся 14 лет, прекратил суд в Лос-Анджелесе. Об этом 13 ноября сообщает сообщает Fox News.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

Судья округа Лос-Анджелес Бренда Пенни своим решением прекратила опекунство над артисткой, которое продолжалось 14 лет. Решение судьи вступило в силу немедленно.

Выйдя из зала суда, певица немедленно сообщила новость своим фанатам на личной странице в Twitter.

«Думаю, я буду плакать до конца дня !!! Лучший день на свете… слава Господу… могу ли я сказать аминь», — написала Спирс, сопроводив запись хэштегом #FreedBritney.

В последние несколько месяцев в США было организовано движение в поддержку освобождения Спирс от опекунства. После получения известия о решении судьи в пользу Бритни Спирс, толпа фанатов устроила импровизированный праздник у зала суда.

Напомним, опекуном 39-летней певицы был её отец Джеймс Спирс. Он контролировал большинство сфер её жизни. В частности, артистка не могла без одобрения опекуна встретиться с собственными детьми и распоряжаться собственным телом и своим заработком. В июне текущего года Спирс заявила в суде, что отец злоупотребляет правами опекуна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что судье, занимающейся делом по отмене опеки над певицей Бритни Спирс, угрожали расправой в интернете.

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