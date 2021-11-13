Вашингтон, , 02:08 — REGNUM Соединенные Штаты и Япония начали переговоры по решению проблем перепроизводства стали и алюминия, сообщает пресс-служба американского министерства торговли.

Флаги США и Японии U.S. Marine Corps

«Министр торговли Джина Раймондо и представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай объявили сегодня о начале консультаций с Японией для решения проблемы избыточных мощностей в производстве стали и алюминия», — рассказали в ведомстве.

В американском минторге высказали опасения избытком производственных мощностей в этой сфере, преимущественно связанным с Китаем. В связи с этим Вашингтон предлагает Токио продвигать высокие стандарты производства, а также привлечь Китай к ответственности за якобы нечестную конкуренцию.

Ожидается, что в ходе переговоров также будет решаться вопрос о пошлинах США на импорт японской стали и алюминия. Напомним, Вашингтон повысил тарифы на импорт этих товаров из Японии в 2018 году.