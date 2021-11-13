Таллин, , 02:07 — REGNUM Более 130 километров колючей проволоки готовы разместить эстонские военные вдоль границы с Россией, чтобы избежать вторжения мигрантов из Белоруссии. Об этом 12 ноября сообщило издание Postimees со ссылкой на заявление министра обороны Эстонии Калле Лаанета.

Эстонский солдат

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Силы обороны также готовы при необходимости силами инженерного батальона установить ограду из колючей проволоки», — сказал он.

Лаанет добавил, что решение о постройке заграждения уже принято, и что оно будет не единственным «для защиты государственной границы в условиях эскалации гибридной атаки на границе Польши и Литвы».

В частности, власти Эстонии планирую привлечь для координации действий своих союзников, а также задействовать группы беспилотников.

Ранее Калле Лаанет предложил НАТО дать самый жёсткий и адекватный ответ Белоруссии за провоцирование конфликта на границе с Польшей.

Читайте ранее в этом сюжете: Эстония предложила НАТО пути разрешения конфликта на границе с Польшей