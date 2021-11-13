Лондон, , 02:04 — REGNUM Несколько человек получили ранения, один из них скончался, в результате нападения неизвестного в западной части Лондона. Об этом 13 ноября сообщает телекомпания BBC.

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Нападение на людей произошло в Брентфорде, на западе столицы Великобритании. По предварительным данным, пострадали четыре человека, ещё один раненый скончался на месте происшествия. Все пострадавшие госпитализированы, информация об их состоянии не сообщается.

Полиция Британии оцепила район, где произошло нападение на людей. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Уточняется, что злоумышленник всё ещё на свободе и разыскивается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Лондоне шесть человек пострадали при нападении злоумышленников.

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