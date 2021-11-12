Париж, 13 ноября, 2021, 01:45 — ИА Регнум. Территорию Ливии должны покинуть дислоцированные там иностранные войска и наемники, заявила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель 12 ноября на брифинге по итогам конференции в Париже.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

По ее словам, для этого необходимо выработать и реализовать конкретные шаги, чтобы все подобные планы «не оставались на бумаге». Меркель подчеркнула, что Ливия сама должна формировать свое будущее. И.о. канцлера отметила, что большую важность для республики имеет проведение выборов, подготовку к которым следует продолжать.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября ситуация в Ливии обсуждалась на встрече в Москве, в которой участвовали заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпосланник генсека ООН по этой африканской республике Ян Кубиш.