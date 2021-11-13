Париж, , 01:44 — REGNUM Россия при необходимости отреагирует ассиметрично на недружественные шаги Запада, заявил 12 ноября журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя итоги заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

Сергей Лавров Mid.ru

По словам главы МИД РФ, участники встречи подробно обсудили вопросы, относящиеся к стратегической стабильности, в том числе отношения стран после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по открытому небу.

«Мы подтвердили намерение и впредь проявлять сдержанный подход, не создавать искусственных проблем, но будем, конечно же, реагировать на недружественные шаги, которые предпринимает Запад. Будем действовать зеркально, а если потребуется, то асимметрично», — сказал Лавров.

Он добавил, что российская сторона выразила обеспокоенность в связи с планами США возобновить гонку вооружений, и в связи с тем, что Франция готова последовать их примеру.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве всерьез обеспокоены созданием трёхстороннего союза AUKUS (Австралия, Великобритания и США), который может негативно повлиять на региональную безопасность и спровоцировать гонку вооружений.

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