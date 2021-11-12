Яунде, 13 ноября, 2021, 01:37 — ИА Регнум. Неизвестные боевики похитили не менее 14 дорожных рабочих в Амбазонии на северо-западе Камеруна, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в местных властях.

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Сообщается, что рабочие занимались ремонтом дороги в районе Мбусо. В ходе работ на них напала группа боевиков и увезла в неизвестном направлении.

«Рабочих направил совет города Нду для ремонта дороги. Сейчас мы не знаем, где они находятся. Мы добиваемся их освобождения», — отметил источник.

Отмечается, что эту дорогу зачастую используют мирные жители, пытающиеся уехать из опасного региона. Главную дорогу в регионе давно заблокировали вооруженные боевики. В настоящее время армия Камеруна ведет операцию по поиску и освобождению заложников.