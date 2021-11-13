Вашингтон, , 01:35 — REGNUM Бизнесмен и космический турист Глен де Врайс, совершивший в октябре суборбитальный полёт на корабле New Shepard, погиб в авиакатастрофе в США. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба компании Blue Origin в Twitter.

Самолет Cessna 172

«Мы с огорчением узнали о внезапной смерти Глена де Врайса, он привнёс столько жизни и энергии всей команде Blue Origin и всему экипажу. Его любовь к авиации, его благотворительная работа и преданность своему делу будут долго вызывать уважение и восхищение», — отмечается в сообщении компании.

По данным телеканала CNN, крушение самолёта произошло в американском штате Нью-Джерси, районе Хэмптона в 65 км от Нью-Йорка. Легкомоторный самолет Cessna 172 рухнул на лесную полосу. На борту самолёта находилось два человека: сам де Врайс и 54-летний Томас Фишер, авиаинструктор и глава компании Fischer Aviation, где бизнесмен брал уроки лётного мастерства. Фишер тоже не выжил. Управление безопасности на транспорте ведет расследование инцидента.

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