Вашингтон, , 01:27 — REGNUM Сбой в работе социальной сети Instagram был зафиксирован в ряде стран мира 12 ноября. Об этом сообщает сайт Downdetector, который собирает информацию о функционировании популярных интернет-ресурсов.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

Подавляющее число жалоб поступило от жителей США, Франции и Испании. В основном речь шла о трудностях при пользовании приложением и при подключении к серверу. Некоторые пользователи столкнулись с проблемами при загрузке фотографий и ленты обновлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в США произошел сбой в работе сервиса коротких видеороликов TikTok.

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