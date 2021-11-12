Вашингтон, 13 ноября, 2021, 01:27 — ИА Регнум. Сбой в работе социальной сети Instagram был зафиксирован в ряде стран мира 12 ноября. Об этом сообщает сайт Downdetector, который собирает информацию о функционировании популярных интернет-ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Подавляющее число жалоб поступило от жителей США, Франции и Испании. В основном речь шла о трудностях при пользовании приложением и при подключении к серверу. Некоторые пользователи столкнулись с проблемами при загрузке фотографий и ленты обновлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в США произошел сбой в работе сервиса коротких видеороликов TikTok.