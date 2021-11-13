Нью-Йорк, США, , 01:23 — REGNUM Россия осуждает стремление западных стран свести счёты с Белоруссией путём обвинений в разжигании миграционного кризиса, заявил 12 ноября российский представитель в Третьем комитете ГА ООН Степан Кузьменков.

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Он отметил, что, несмотря на всю важность темы, использование её обсуждения в своих конъюнктурных целях недопустимо.

«Мы осуждаем оскорбительные и недопустимые высказывания представителей США, Канады, ЕС, которые не соответствуют практике взаимоуважительного диалога в области прав человека», — сказал Кузьменков.

Напомним, Белоруссия внесла на обсуждение комитета проект резолюции об улучшении координации усилий по борьбе с торговлей людьми. При обсуждении документа представители западных стран стали согласованно обвинять Минск в использовании беженцев на границе для дестабилизации ситуации в ЕС.

Ранее представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что у границы его страны с Польшей находятся около двух тысяч мигрантов, среди которых женщины и малолетние дети.

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