Уагадугу, , 01:18 — REGNUM Не менее семерых полицейских погибли при нападении боевиков в регионе Сахель в Буркина-Фасо, сообщает пресс-служба полиции республики.

Солдат армии Буркина Фасо Army.mil

По ее данным, боевики устроили засаду на дороге против силовиков. В это время службы безопасности проводили спецоперацию на дороге Дори — Эссакане.

«К сожалению, семеро полицейских погибли во время атаки. Пятеро других получили ранения и были доставлены в больницу города Дори, где они находятся под присмотром врачей», — заявил в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября группа боевиков напала на колонну золотодобывающей компании. В результате нападения погибли шесть человек, еще трое получили ранения. Боевики также сожгли автобусы, в которых передвигались работники.

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