Казань, , 01:09 — REGNUM Один человек погиб в результате столкновения товарного поезда и КамАЗа в Татарии, 12 ноября сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошел возле поселка Новониколаевский в Зеленодольском районе. Погибший был сотрудником железной дороги.

Поезд перевозил цистерны с газом. После столкновения четыре вагона сошли с рельсов и два из них опрокинулись. Татарская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября около станции Свияжск в Татарии пешеход попал под грузовой поезд и погиб.

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