Салехард, 13 ноября, 2021, 01:08 — ИА Регнум. На Ямале молодым учёным, которые занимаются проблемами вечной мерзлоты, окажут финансовую поддержку в виде грантов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Алексей Маслаков Лёд из вечной мерзлоты

В ЯНАО подвели итоги международной научно-практической конференции по мерзлотоведению «Современные исследования трансформации криосферы и вопросы геотехнической безопасности сооружений в Арктике», которая проходила с 8 по 12 ноября в Салехарде.

Прозвучавшее на конференции предложение по поддержке молодых учёных, занимающихся изучением криолитозоны, была одобрена губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Также глава региона поддержал предложение о создании новой специализации в высших учебных заведениях — «строительство в условиях Крайнего Севера».

«Это необходимо, поскольку это направление гораздо сложнее, чем обычное гражданское строительство. Если мы создадим специализацию в нескольких вузах такого профиля, то через несколько лет получим знающих специалистов», — отметил профессор кафедры геотехники Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Игорь Сахаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в октябре 2021 года поручил докладывать ему о состоянии вечной мерзлоты. Заниматься наблюдениями за имениями вечной мерзлоты поручено федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Докладывать о выполнении поручения Владимир Путин поручил раз в полгода, начиная с 31 декабря 2021 года.