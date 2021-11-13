Минск, , 01:04 — REGNUM Председатель белорусского следственного комитета Дмитрий Гора после состоявшегося 123 ноября обсуждения с Александром Лукашенко доклада о работе ведомства заявил, что на встрече обсуждалась также оптимизация организационно-штатной структуры СК. Ранее «оптимизацией» назывались сокращения.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее на эту тему: Власти Белоруссии усиливают борьбу с экстремизмом

Гора сообщил также о важном направлении деятельности подчинённого президенту СК — расследовании уголовных дел, возбуждённых по статье 130 Уголовного кодекса Белоруссии («экстремизм»). С обвинениями по этой статье возбуждаются политически мотивированные дела в отношении инакомыслящих, журналистов и оппозиционеров. При этом в СК как не было, так и нет до сих пор экспертов по экстремизму.

Читайте о примере в сюжете: Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии

Тем не менее, сообщил глава СК Белоруссии, поручение Лукашенко уделить «экстремистским проявлениям» особое внимание будет реализовано с акцентом следственного органа на аналитику. Гора заверил: «Никто не должен уйти от ответственности за совершенные преступления, и наше ведомство будет выполнять это поручение добросовестно».

Подробнее о «добросовестности»: Елена Галяшина о суде в Минске: «Гнетущее впечатление от допроса экспертов»

«Мы видим те процессы, которые не видели еще полгода-год назад. Мы собираем данные и выходим на более крупные, детальные схемы противоправной деятельности», — цитирует своего начальника со ссылкой на госинформагентство БелТА пресс-служба СК Белоруссии. Её возглавляет отметившийся соучастием в политических репрессиях Сергей Кабакович, назначенный постановлением правительства «экспертом» по экстремизму в профильную комиссию при министерстве информации.

Ранее в новостях: Лукашенко заинтересовался преданностью силовиков

«В то же время есть определенный поток уголовных дел, которые возбуждаются чуть ли не ежедневно, — в отношении лиц, которые принимали участие в массовых беспорядках. Они устанавливаются каждый день. О том, что мы подходим к какому-то финишу, говорить рано. Эту работу мы будем продолжать», — пообещал Гора.

Читайте аналитику сюжета: Протесты в Белоруссии