Нью-Йорк, США, , 01:01 — REGNUM Более двух тысяч мигрантов находятся на границе Польши и Белоруссии. Об этом 12 ноября заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

По словам Рыбакова, у границы Белоруссии с Польшей находятся около двух тысяч обездоленных людей, среди которых женщины и малолетние дети. Как пояснил постпред Белоруссии при ООН, эти люди хотят подавать ходатайство о предоставлении защиты в Евросозе. Белоруссию как страну постоянного пребывания никто из мигрантов не рассматривает.

Рыбаков обвинил Польшу в насильственных действиях против мигрантов и в выкачивании финансирования из Евросоюза, а заодно и оправдания своей антииммигрантской политики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство Франции обратилось к России с просьбой повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы он исправил ситуацию с мигрантами на границе с Польшей.

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