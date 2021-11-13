Минск, , 00:59 — REGNUM По итогам 2021 года дефицит республиканского бюджета Белоруссии составит три миллиарда белорусских рублей ($1,23 млрд в эквиваленте). Об этом 12 ноября заявил финансов республики Юрий Селиверстов.

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Напомним, в 2020 году белорусский бюджет тоже был дефицитным, и на 2022 год также запланирован дефицит до трёх миллиардов белорусских рублей (1,6% ВВП).

Превышение расходов над доходами руководство постсоветской республики планирует компенсировать за счёт повышения налоговой нагрузки и внешних заимствований. Главным кредитором официального Минска является Россия.

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